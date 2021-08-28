我国收紧对新西兰边境管控 放宽江苏省入境条例

（早报讯）新加坡将收紧对来自新西兰旅客的管制，从后天起，持有航空通行证的短期访客不得入境新加坡。新加坡公民、永久居民和长期证件持有者则得履行七天居家通知。

卫生部今天（8月28日）发文告，宣布调整对新西兰和中国江苏省的边境管控措施。

卫生部说，从8月30日晚上11时59分起，过去21天曾到过新西兰的短期访客不得入境新加坡。新加坡公民、永久居民和长期证件持有者抵新后，得在他们的住所履行七天居家通知，并在开始和完成居家通知时接受聚合酶链式反应（PCR）冠病检测。

与此同时，由于中国江苏省的疫情好转，所有来新前21天内在江苏逗留的旅客，入境本地后无须履行七天居家通知，只要抵新时的PCR检测成阴性，就可以如常活动。

到过江苏的短期访客即日起可以申请航空通行证（Air Travel Pass）。从下个月4日开始，他们可以凭证进入新加坡。

换言之，原本被归入第一类国家或地区的新西兰，因为上周开始出现多起冠病病例，接下来将被归入第二类。反之江苏省则从第二类上升第一类。

随着我国迈向安全重开边境，政府早前宣布按各地情况将各国家或地区分成四大类。

来自第一类国家或地区的访客只须在进入我国后接受PCR检测，就能如常活动。从第二类国家或地区的访客入境后，则须在他们所选的住宿内遵守七天的居家通知。