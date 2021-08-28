樟宜机场集团与樟宜综合医院合作 更好照顾航空业员工访客身心健康

（早报讯）樟宜机场集团与樟宜综合医院下来五年将合作，探讨如何更好地照顾航空业员工、旅客和访客的身心健康，创造更利于他们工作和出行的环境。

樟宜机场集团董事总经理（机场运作管理）吴汭钢和樟宜综合医院总裁伍伟豪教授今天在樟宜时空体验馆正式签署合作备忘录。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰受邀见证签署仪式。

这项合作是“东海岸计划”（East Coast Plan）的一部分。王瑞杰是东海岸集选区议员。

王瑞杰透露，双方将合作探讨如何为经常出行的旅客、年长者和特需人士创造更有利于身心健康的出行体验。

双方也会探讨如何更好地照顾机场员工的身心健康，特别是职场健康和心理健康。

樟宜机场目前航班量仅是冠病疫情前的约15%。而搭客量只达疫情前的3%。

王瑞杰说：“随着我们为航空旅行业新常态进行规划，樟宜机场集团和樟宜综合医院合作探讨的事项将尤其重要。大家日后能继续飞行时，就能更舒适地展开旅程。”

王瑞杰今天也与包括总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪、国会副议长陈舜娘和陈慧玲在内的东海岸集选区议员同航空业前线人员展开交流，并派发5000个关怀礼包给他们，以表谢意。