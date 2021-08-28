“打人司机”上诉 高庭维持原判

送餐员骑电单车回家遇路霸，因不满罗厘司机突然切入车道险酿车祸，送餐员对着司机比中指和破口大骂，结果惹怒司机停车上前挥拳“教训”他。由于司机体型比他高大，送餐员吓得闭上眼睛，任由司机攻击他。

罗厘司机温裕盛（52岁）面对一项蓄意伤人的控状，他早前在国家法院受审和被治罪。

不服所判的他昨天（8月27日）提出上诉，但高庭法官维持原判，司机必须坐牢四周和赔偿120元给送餐员。

这起路霸案件发生于2018年3月26日下午5时，地点是新樟宜路上段。

早前审讯揭露，案发下午，当送餐员的受害人骑着电单车，行驶在最右边的第一车道，朝往樟宜路的方向，准备回家。

被告的罗厘当时则行驶在第二车道。

突然，罗厘切入第一车道，受害人急速转右，躲开撞上罗厘。因不满被告差点儿把他撞倒，受害人响起车笛和猛踩油门，并且对被告比中指和骂粗话。

过后，受害人继续骑车并且在交通灯转红灯时，停在勿洛南路与新樟宜路上段的交界处。

同一时候，被告把罗厘停在路边，然后下车走向电单车，开始与受害人争执起来。

过程中，被告挥起右拳揍受害人，打伤他的嘴巴，由于被告身形比他高大，受害人没有反抗，感到害怕的他闭上眼睛挨打。被告继续不断挥拳，直至有路人介入，被告方才停手。受害人离开案发现场后报警。