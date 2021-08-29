加冷巴刹与熟食中心间隔围栏拆除后 人流回升

（早报讯）加冷巴刹与熟食中心之间的围栏已拆除，公众进出巴刹和熟食中心无需再绕上一大圈，受访居民赞许这是为大家着想的决定，商户反映生意也因此有所回升。

记者今早（8月29日）走访观察，约半数年长者都会推小车进行采购。在过道一侧经营杂货铺的陈德兴（65岁）指出，之前两侧围栏距离商铺只有一米左右的距离，行走非常不便，不少顾客的推车会勾到围栏的网，非常危险。

经营另一家杂货铺的谢女士（66岁）也说：“拆掉会方便很多，之前路很窄，有老人家的脚勾到网，结果摔倒。”

近日，蒙巴登区议员林谋泉面簿贴文表示，之前湿巴刹与熟食中心的出入口是分开的，对公众造成诸多不便，因此向国家环境局提出了建议。在重新评估后，当局已对出入口的围栏做出了调整。

陈德兴称赞这次反馈和问题的解决非常高效，有考虑到公众的需求而迅速做出决定。

不少公众反映，之前进出需要绕上一大圈，且巴刹与熟食中心之前不互通，造成了极大的不便，因此会减少到访。

神料用品店老板李植丰说，巴刹与熟食中心是唇亡齿寒的关系，围栏并不能阻隔病毒在空气中的流动与传播，反而给大家造成很多不便，因此有很多商户和顾客都对此进行了投诉。

他说，“我们理解围栏用意是将巴刹和熟食中心分隔开，哪边出现病例就关哪边，但是如果一边真的‘中’了，两边都跑不掉。”

杂货店老板陈得兴说，尽管围栏拆掉后最近生意有所好转，但整个巴刹与熟食中心于9月13日起会进行停业装修。

他打趣地说道，“虽然说会免租，但一下要关三个月，我们要吃草咯。”