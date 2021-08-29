见妇女行动不便 女车长贴心搀扶

看到乘客行动不便，好心新捷运巴士车长在巴士站主动上前扶着乘客，确认她下车后才继续开车。暖心行为被男子拍下，上网后获得多名网民点赞。

这起事件发生在本周三早上9时许，地点是义顺忠邦城附近的巴士站。

拍下这一幕的魏新泉（74岁，兼职健身教练）受访时告诉《联合晚报》，当时他搭乘800号巴士要去忠邦城吃早餐。

“30来岁的女巴士车长在一个巴士车站，离开驾驶座，帮忙搀扶一名看起来60岁的妇女上车。”

他说，妇女身旁跟着一名年约60来岁的男子，行动也看似缓慢，“我觉得巴士车长的举动很贴心，她除了搀扶对方，还确保对方坐下后，才回去开车。”

魏新泉接着说，在抵达忠邦城附近后，当巴士车长看到妇女要下车时，也立即扶她下车。

“这时，我就决定掏出手机拍下这一幕，把将视频放上网，表扬这名巴士车长。”

多名网民留言称在义顺巴士转转换站多次看到女车长，并赞她非常友善。

魏新泉将拍到的视频上载到网上，多名网民也留言曾在义顺巴士转换站看到这名好心女车长。

署名“Eric Lim”的网民就说：“我在义顺巴士转换站看到她，她对所有乘客很有礼貌。”

另一名网民“Peter Simon”则说，随着社会老龄化，我们需要多一些这样的善心车长，来照顾到不同人的需要。