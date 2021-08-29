李显龙总理今晚发表国庆群众大会演说

（早报讯）受冠病疫情影响间隔了一年，李显龙总理今晚（8月29日）发表国庆群众大会演说，内容预料将包括如何扶持低薪员工、确保企业采取公平雇佣方式，以及已在探讨的允许回教徒护士戴头巾的课题。

国庆群众大会今年首次移师新传媒大楼，李总理将在傍晚6时45分至7时15分以马来语和华语发表演说，晚上8时起发表约1小时15分钟的英语演说。

国庆群众大会将通过电视频道与电台播放。公众也可通过总理公署YouTube频道、李总理面簿页、民情联系组（REACH）面簿页等网络平台收看。zaobao.sg面簿也会分享。

去年的国庆群众大会因疫情取消，李总理改而在9月于国会对全民发表重要演说，打破了我国54年来的国庆群众大会传统。

财政部长黄循财最近在接受英国广播公司（BBC）的访问时透露，总理在来临的国庆群众大会上将会谈到一系列提升国人收入的措施，尤其是如何协助低薪工人，以及确保企业采取公平的雇佣方式，好让新加坡雇员和外籍专业人士，能在职场上相辅相成。

李总理今年4月和主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高与70多名回教社区及宗教领袖进行闭门对话后表示，让回教徒护士戴头巾是可行的，当局也想那么做，但需要一些时间咨询和探讨。

总理当时透露，希望在8月底的国庆群众大会之前做出决定，并在大会上宣布。

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