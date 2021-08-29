马来社群进步显著 住房和教育问题仍需改进

（早报讯）我国马来社群在过去十年取得显著进展，教育水平和收入都提高。不过，居住在租赁组屋的马来家庭比率也提高，这一趋势让人担忧。

李显龙总理今晚（8月29日）在国庆群众大会上发表马来语演讲时，着重谈本地马来社群在过去十年取得的进展。他说，根据“2020年全国人口普查”，各年龄层的马来同胞教育水平都提高，马来族大学毕业生的比例也增加一倍。此外，专业人士、经理、执行员与技师（PMET）职位的马来同胞比例也有所提高。因此，马来家庭的收入也增加。

“2020年全国人口普查”也突出马来社群在住房和教育方面的问题。李总理说，与其他新加坡人一样，大多数马来家庭都拥有自己的住房，不过住在租赁组屋的马来家庭比例提高。当中的原因就包括一些年轻夫妇还没做好购房的准备但想要独立生活，也有一些人可能遭遇家庭和经济状况的突然变化，或是面临复杂的挑战，难以为自己的未来做规划。

李总理指出：“每一年，通过政府的帮助，一些家庭能够购买自己的住房，搬离租赁组屋。拥有自己的住房而不只是个居住的地方，也是为了让新加坡人能够拥有更好的未来。”

李总理说，我们需要帮助更多住在租赁组屋的家庭了解，这只是个暂时性的住房解决方案，鼓励他们稳定自己的收入，迈向拥有自己的住房，与社会共同进步。