李总理：各族不能失去文化的根

（早报讯）政府会支持不同种族发扬和保留自己的丰富文化，我国也必须做好文化传承的工作，让年轻一代接受悠久历史的熏陶，保留好文化的根。

李显龙总理在今晚（8月29日）国庆群众大会的华语演说中强调，各族不能失去文化的根，以免随波逐流。

对于华族文化，政府也向来全力支持，并在华社组织的推动下，让本地华族文化能够发扬光大。

总理说，我国对各种族一视同仁，也应该求同存异，政府支持各种族发扬及传承自己的文化。以华族来说，政府会全力支持福建会馆等宗乡会馆弘扬本地华族文化，同时也会继续支持推广华语理事会和新加坡华族文化中心等机构的活动，让华族文化薪火相传。

经过长年累月，我国华族文化展现了新加坡的精神特质。李总理以文化奖得主林子平为例指出，这位土生土长的百岁书画家的艺术创作独树一格。早期作品描绘了新加坡旧日的生活面貌，他也捐出不少作品给中正中学，答谢母校对他的栽培。“这体现了华人饮水思源的传统美德，也凸显了华校的良好校风。”

对于特选学校政策，总理强调，政府是为保留昔日华校的优良传统和价值观，而成立了特选学校，好让学生能够沉浸在双语环境中，并且有更多使用华文华语的机会。

“我希望特选学校在新的时代里再接再厉，为国家培养新一代的双语双文化人才。与此同时，学校应该让学生多接触其他族群，让他们从小就知道维护多元种族社会的重要。我们需要继续重视这项工作。”