疫情受控 我国须重新放眼未来增长

（早报讯）随着我国冠病疫情受控，李显龙总理说，我国下来须“换档”，重新着重新加坡的未来，以持续创造新增长、工作和繁荣。而新加坡要维持长期增长不仅需要保持我国作为商业中心的地位、吸引更多外国投资，也要进一步培养本地企业和企业家。

李显龙总理今晚（8月29日）发表国庆群众大会演说时，勾勒出保障我国经济未来前景的三大关键，第一是我国要尽快开放及允许更多人以安全方式进出新加坡，这是因为许多跨国公司将新加坡作为区域基地，本地和外国职员都需要飞进飞出以视察在其他国家的业务，新加坡的商人也是如此。

李总理强调，若新加坡边境关闭太久，“跨国企业将认为我们不够优越，新加坡企业也会受到连累，我们的经济将永久受损。

第二个关键，是新加坡必须保持对投资者的吸引力，新加坡经济发展局（EDB）在冠病疫情期间招揽许多跨国企业投资本地，也有更多项目在酝酿之中，这些投资将能为国人创造良好的工作机会。

例如，生产冠病疫苗的德国厂商BioNtech、美国晶圆代工厂格芯（GlobalFoundries），以及视讯会议软件巨头Zoom视像通讯公司在疫情期间仍选择以新加坡为区域驻点，或进一步扩充在新加坡的业务。

第三个关键，是新加坡企业必须在新经济中留下标记，已有不少本土企业扬名国际，包括电竞椅公司圣临（Secretlab）、汽车销售平台Carro及电子商务平台Carousell，新加坡企业发展局（ESG）将支持更多本土企业家走向世界，抓住新机遇及拓展市场。

李总理以进军海外市场的本地奶瓶制造商Hegen为例，尽管冠病疫情导致该公司许多实体销售渠道关闭，但Hegen透过改进公司网站，并以多种语言进行直播等方法，使线上销售成为公司主要增长引擎。