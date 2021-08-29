本地员工月薪过“薪金门槛” 雇主才可请外籍员工

（早报讯）想要聘请外籍员工的雇主，必须向所有聘用的本地员工支付至少1400元的月薪，零售业明年起也将推行渐进式薪金模式。

为了进一步帮助低收入员工提高收入，劳资政三方组成的工作组建议通过三大策略提升本地员工的收入。李显龙总理今晚（8月29日）在国庆群众大会上宣布采纳这些建议。

李总理指出，这些建议将让八成本地低收入员工获益，如果包含就业入息计划的提升，几乎所有低收入员工接下来两年都能获得更高的薪资。

这三大策略包括扩大渐进式薪金模式（Progressive Wage Model，简称PWM）的覆盖范围、规定聘用外籍员工的企业支付超过“薪金门槛”（Local Qualifying Salary）的月薪，以及为实施渐进式薪金的企业提供“渐进式薪金标志”（Progressive Wage Mark）认证。

首先，零售业明年起将纳入渐进式薪金模式的覆盖范围，成为第五个实施PWM的行业。餐饮业和垃圾管理业未来也将加入这个行列。清洁、保安及园景业已强制实行渐进式薪金模式，电梯维修业则会在明年全面落实。

其次，聘用外籍员工的企业须向所有本地员工支付至少1400元的月薪。目前的规定是，企业聘用外籍员工前，须按比例聘用月入超过薪金门槛的本地员工。

第三，公共部门将做出表率，只向取得“渐进式薪金标志”的企业购买商品和服务。总理说：“我已经请南洋理工学院学生设计‘渐进式薪金标志’，让工作组考虑。这个标志将告诉消费者，有哪些公司向所有雇员支付像样的薪水。”

李总理也指出，如果包含就业入息计划的提升，几乎所有低收入员工接下来两年都能获得更高的薪资。就业入息计划的提升内容包括，将政府的拨款从目前的每年8亿5000万元增至11亿元，以及将受益的最低年龄从35岁下调至30岁。

点击阅读：所有本地员工月薪至少1400元 雇主才可聘外籍员工