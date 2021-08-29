新加坡人会团结一致 克服重重考验

（早报讯）冠病疫情不会是新加坡面临的最后一场危机，未来道路上一定会有更多考验，不过我国会发挥最大优势，人民团结一心共同克服挑战。

李显龙总理今晚（8月29日）在总结国庆群众大会演说时指出，新加坡不仅仅是让人居住、工作和玩乐的地方，也是不少人的家园。“这里是我们互相关怀、人人平等、声音能被聆听、彼此之间有特别情感以及有归属感的地方。”

新加坡也有不少引以为傲之处，包括医疗系统、公共服务以及公共基础设施，不过李总理指出，我国最大的优势就是人民。“我们既团结又坚韧，不论情况好坏都坚定不移、足智多谋。冠病疫情期间，我们以各种方式互相扶持。”

李总理说，他在上个周末的国庆庆典上想到平民英雄的付出，而正是因为人民的团结以及共同的梦想，才让国庆日具有意义。

他说：“当我们唱‘前进吧，新加坡’时，司仪并没有提醒我们要默默地唱，我便情不自禁地唱出来，也能听到大家一起大声唱。在那一刻，我们知道新加坡的特别之处。”

李总理最后提醒，冠病疫情不会是新加坡面临的最后一场危机，未来一定会面临更多严峻考验，每一代人也会想知道，新加坡人是否能团结一致，是否能共同战胜危机。“我的答案是：我们之前做到了，之后也一定会再做到。”