警方：诈骗仍为上半年最受关注罪案类型

（早报讯）警方今天（8月30日）发布上半年罪案数据，诈骗案仍是最受关注的罪案类型。

10大类型诈骗案在上半年共骗走1亿6800万元，比去年上半年被骗走的6350万元多出逾1亿元，许多骗案的内容都是借助疫情背景乘虚而入，贷款骗案、电子商务骗案、投资骗案和求职骗案这四种类型骗案占了其中的54.8%。

其余六种诈骗案类型为社交媒体冒充骗案、爱情骗子、银行相关钓鱼（phishing）骗案、非银行相关钓鱼骗案、性爱骗案、以及假冒中国官员骗案。

求职骗案是上半年增幅最大的骗案类型，去年上半年只有40起，今年上半年增加至658起案件，被骗数额达650万元。

新加坡警察部队心理学家主管卡罗琳·米斯接受《联合早报》访问时也说，目前而言疫情就是大家心中所关注的事情，所以有很多诈骗案都是利用冠病相关手段吓受害者。

她说：“冠病发生后很多人失去了工作，也有很多人试图通过投资来赚钱，有些人需要钱而去借贷，这些都成了骗子的诈骗手段。”

整体而言，今年上半年的总罪案数量比去年同期增加11.2%，共有1万9444起案件，其中诈骗案件增加了16%达到8403起案件；若不包括诈骗案在内，上半年的罪案数量增加7.8%，共有1万1041起案件。

警方指出，今年上半年的罪案数量比去年同期增加的其中一个原因，是因为在去年的病毒阻断措施期间，除了诈骗案之外，其他罪案的数量都有所减少。

此外，警方也点出非礼案、偷窥案和网络勒索今年上半年都有所增加，需要特别注意；不过上半年的抢劫、破门行窃和掠夺案却减少了40.5%，共接到75起报案，是过去10年来新低。