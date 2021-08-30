公民即日起可凭身份文件 到全岛34个地点领取数码旅游消费券

（早报讯）新加坡公民即日起可凭身份证、国民服役身份证或护照，在全岛34个民众俱乐部、联络所和居民委员会中心，领取数码“重新探索新加坡”旅游消费券和当场预定旅游产品。

新加坡旅游局是接到一些人无法登录“电子政府密码”（SingPass）账号领券的反馈后，与五个预订平台商谈如何改进，决定推出上述新的换券方法，方便公民领券。

授权的消费券大使会通过安全的政府手机应用扫描公众的身份证，即刻生成个人旅游消费券代码。预订平台的服务人员，可当场协助公民用代码预订他们所要的旅游产品。

政府去年8月宣布拨款3亿2000万元给国人分发消费券，支持国内旅游相关行业。计划原定6月30日截止，后来延长半年，至今年底。

旅游局在昨天发的文告中鼓励公民到上述地点领券前，先决定所要的配套和日期。

自今年3月，旅游局也和人民协会合作，让公众到联络所和居委会中心使用消费券参加导览。

这些由人协基层组织领导的活动，还包办往返联络所或居委会的交通，至今举办了12个导览，吸引超过500人参加，以老人居多。

国人可通过五大预订平台——樟宜首选（Changi Recommends）、GlobalTix、客路（Klook）、Traveloka及Trip.com预订酒店、导览或旅游配套等。

截至今年8月1日，超过100万名公民使用重新探索新加坡消费券至少一次，总交易超过140万宗，使用的消费券和现金付款超过1亿6800万元。