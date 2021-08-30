一些热门地点将分派另一品牌手术口罩 行动不便者可联系当局协助领取

（早报讯）淡马锡基金会自上周四分派免费口罩以来，预计已有超过100万盒口罩被领取。一些热门地点将改而分派另一个品牌的手术口罩，每盒50个口罩。行动不便的公众可拨打当局热线寻求协助。

淡马锡控股首席执行长何晶今早（8月30日）在面簿贴文指出，免费口罩的分派活动为期一个月，直到9月26日结束。行动不便的公众可拨打热线1800－7382000寻求协助。

她在前一天（29日）也发文透露，基金会预计已派出超过120万盒BYD手术口罩和60万BYD N95口罩。这意味，超过三分之一的家庭各领取两盒BYD手术口罩（每盒25个口罩）以及一盒BYD N95口罩（每盒25个口罩）。

一些热门的地点接下来会改而分派Dunamis手术口罩，里头共用50个口罩，分五个包装（每包有10个口罩）。因此，一些公众接下来领取口罩时，将获得一盒手术口罩和一盒BYD N95口罩。这与先前领取三盒口罩的情况不同。将派发的口罩同样有至少95％过滤功能。

在刚过的周末，不少地点的超市一度出现口罩断货的情况，包括宏茂桥、后港、盛港、大巴窑、裕廊等地。一些购物中心如碧山第8站、狮城大厦、淡滨尼广场等也显示高人流量的情况。

基金会受询时说，每个分派地点每天都会补货，一些地点补货的次数更多。尽管可能出现断货的情况，但那只是暂时性的，口罩货源充足。公众可上网https://stayprepared.sg/masks 查看各地点的情况，或改天领取。

发言人吁请公众不必急着领取口罩，分派活动下个月26日才结束。