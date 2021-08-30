本地股市周一开盘起0.36%

（早报讯）随着华尔街股市上周五收高，本地股市早盘也走高。

新加坡海峡时报指数开盘起11.23点0.36%，报3092.00点。

截至上午10时，新加坡海峡时报指数已进一步上扬20.09点或0.65%，报3100.86点。

今天值得关注的股票如下：

*凯德战略重组计划和凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）的上市计划的协议安排，已提交给法庭批准。

有关申请将在9月6日下午2时30分在高庭审理。

该计划已在本月10日于特别股东大会上获得绝大多数股东支持。

*QT Vascular今早要求暂停交易。

*Aspen集团的独资非直接子公司Aspen Vision Land（简称AVL）接到马来西亚内陆税收局针对2014估税年的额外估税通知书，公司被罚款大约1亿7544万令吉（5635万新元）。原因是当局认为AVL当年出售一幅地段获得盈利，因此追加估税。

AVL指当局没有把公司售地的成本计算在内，而错误认为公司获利。公司已寻求专业咨询并上诉，若有必要，公司会进行抗辩。

AGV集团的审计委员会接获关于集团执行主席蔡伟奇（音译Chua Wei Kee）的举报，委员会建议蔡伟奇拿缺席假（leave of absence），直到内部审计师的调查结束。

BRC亚洲私下售股筹集约4590万元

*本地建筑公司BRC亚洲（BRC Asia）前天发布文告宣布，它已与丰隆亚洲投资公司（Hong Leong Asia Investment）签订认购协议，以私下配售方式筹集约4590万元。发行价为每股1.48元，发行逾3101万新股。

发行价较上周五（8月27日）的成交量加权平均价1.5111元，低了2.06％。上周五是签署认购协议前的最后一个交易日。