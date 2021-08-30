七个巴士转换站感染群174起病例 其中120人是巴士车长

（早报讯）本地有七个巴士转换站出现冠病感染群，截至昨天中午共累计的174起病例中，有120人是巴士车长，其余是确诊病例的密切接触者，包括他们的家人以及在巴士转换站工作的人员。

全国目前共有约9500名巴士车长，确诊的巴士车长占总人数约1.26％，他们大多是新捷运的车长。七个转换站有五个是新捷运负责运作的。

根据陆路交通管理局提供给《联合早报》的数据，截至昨天中午，个别巴士转换站感染群确诊的车长人数如下：

●碧山巴士转换站：23名车长确诊（累计病例24起）

●盛港巴士转换站：14名车长确诊（累计病例24起）

●榜鹅巴士转换站：13名车长确诊（累计病例25起）

●大巴窑巴士转换站：33名车长确诊（累计病例51起）

●金文泰巴士转换站：9名车长确诊（累计病例14起）

●裕廊东巴士转换站：15名车长确诊（累计病例21起）

●文礼巴士转换站：13名车长确诊（累计病例15起）

针对有百多名车长染病对巴士运作的影响，陆交局受询时表示正与交通业者合作，减低对巴士运作的影响。

发言人也说，除了四名巴士车长，其余近日确诊的巴士车长都已完成冠病疫苗接种，多数没有出现症状或只有轻微症状。

当局与公共交通业者合作鼓励员工接种疫苗，超过99％已接种至少一剂疫苗，超过95％则已完成接种。

陆交局指出，鉴于定期检测，以及卫生部在社区展开的检测，确诊的公交员工有许多是在感染前期被发现，然后立即接受隔离。

一旦发现感染群，当局会为有关地点，和受影响的巴士与共用设施进行彻底的清洁与消毒工作。自去年起，公交业者已加强清洁工作的力度。

除了严格实行安全管理措施，业者也会针对需除下口罩的活动采取额外预防措施，包括确保员工用餐或吸烟时，是单独一人，这也涵盖已完成接种的员工。所有全国交通工友联合会食堂已划为员工用餐区，只有值班的公交工作人员可在食堂内堂食，公众只能到食堂打包食物，不能堂食。

当局会密切留意情况，必要时与公交业者做出相应的调整。

出现感染群的巴士转换站中，除了榜鹅转换站和裕廊东转换站分别由新加坡前进（Go Ahead）和易塔通（Tower Transit）经营，其余五个都由新捷运经营。