人力部新咨询委员会 探讨加强送餐员等自雇者的工作保障

（早报讯）人力部新成立的咨询委员会将探讨如何加强从线上平台接单的自雇者的工作保障，例如改善他们的退休和住房条件，以及确保他们有足够的工伤赔偿和工会代表。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（8月30日）在面簿贴文指出，扶助员工和确保社会具包容性是昨晚国庆群众大会一个关键的主题。

他说，由人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生成立的咨询委员会，将研究如何扶助从线上平台接单的自雇者，包括送餐员、私召车司机和德士司机。

“我们非常关注这些平台的员工。他们和中介平台有类似雇佣的关系，而且普遍薪资较低。”

咨询委员会研究的方向包括改善这类员工的退休和住房条件，以及确保他们有足够的工伤赔偿和工会代表，以确保员工和网上平台之间有更公平、平衡的关系。

陈诗龙昨天透过面簿宣布，咨询委员会将由国家艺术理事会主席吴瑞真主持，且很快会开始工作，广泛征求意见。

从事自由工作或自雇者去年共计22万8200人

根据人力部的数据，去年共有22万8200名本地员工从事自由工作或自雇，比前年的21万1000人增加8%。

担任送餐员两年的罗耞玮（34岁）受访时表示对未来就业前景感到担忧。

他原本是全职厨师，后来开始兼职送餐后，发现送餐工作收入更高，便开始全职投入这份工作，但他心里总是觉得不是很踏实。

他说：“送餐的工作不稳定，要看个人努力，我可以为了多赚一点钱而减少休息，但工作也有危险的地方，因为要看天气和路上交通的情况。”

罗耞玮因此未雨绸缪，虽然是自雇者，但他每个月都会将部分工资自行存入公积金户头，也有自己买保险。

针对政府探讨提供援助，包括可能要求线上平台提供工伤赔偿和缴交雇主公积金，罗耞玮一方面欢迎当局提供扶助，但也担心平台会将成本转嫁给他们。

“目前我们的收入是平台根据我们送餐的距离来决定，如果平台须为我们缴交公积金，我担心他们会调低送餐费。”

他建议当局考虑送餐员的处境，提供一定的灵活性，让送餐员根据自身的能力，自己决定要把多少钱存入公积金户头。