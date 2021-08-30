新电信5G网络覆盖率已达全岛三分之二范围

（早报讯）新电信的5G网络已覆盖全岛约三分之二，该业者下来会推出多个5G创新方案，包括在圣淘沙举办远程电竞赛车活动以及实时转播国家美术馆和滨海艺术中心的文化艺术表演等。

新电信在今早（8月30日）举行的活动上，分享公司推出5G网络的进度以及下来会提供的创新方案。这家公司的独立和非独立5G网络如今已覆盖全岛三分之二，包括蔡厝港、榜鹅、三巴旺和淡滨尼，室内覆盖范围则涵盖福南（Funan）、淡滨尼广场和纳福城等商场。

新电信下来会推出的5G网络创新方案包括设在圣淘沙南部的远程电竞赛车。赛车道上的车辆空无一人，赛车手则会坐在设有方向盘和大型屏幕的厢座内，利用5G网络以远程的方式操控车辆。由于5G网速比现有4G网速平均快约10倍，网络延滞时间（latency）也比4G来得短，赛车手可以超快速度接收直播画面和操控车辆，也能享有更高清的画面。

新电信推出的其他5G方案还包括与S.E.A海洋馆合作，直播鱼儿和鲨鱼在水底畅游的高清画面。另外也会与国家美术馆和滨海艺术中心合作，让观众不必出门就能观看文化和艺术直播表演。

新电信以及由星和与第一通组成的联营公司，去年获颁本地两个全国5G独立电信网络的经营执照。根据资媒局要求，这些业者必须在2022年底为至少半个新加坡提供5G网络覆盖率，2025年底则须覆盖全国。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今早出席活动致辞时说，随着新电信推出的5G网络，我国预计会如期实现上述目标。

她也说，5G网络不仅能用来消遣娱乐，也能运用在其他方面，包括允许医生以远程的方式动手术，或是在工厂内以无线方式操作机器人去完成较艰难的任务。

“5G是个关键数码基础设施，可进一步巩固新加坡的地位，并推动更多数码创新方案，维持我国作为全球商业枢纽的竞争性。”