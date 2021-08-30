本地民众今起可接种国药疫苗 有诊所下来六天预约已满

（早报讯）本地两家私人医疗业者今天（8月30日）开始为提前预约的公众施打中国国药集团的冠病疫苗，其中一家业者下来六天的预约已满，预计每天能为最多70人接种。

一些接种者受访时表示，对采用传统灭活技术的疫苗较有信心，不介意多花一点钱接种效能较高的灭活疫苗。

明策集团（Clearbridge Health）旗下的Medic Surgical & Laser诊所是其中一家提供国药（Sinopharm）疫苗接种服务的业者，定价为两剂98元（含消费税）。

记者今早9时抵达这家位于丹戎巴葛坊（Tanjong Pagar Plaza）的诊所时发现，诊所只接受提前上网预约的接种者，因此诊所外没有出现人龙。

明策集团发言人受询时透露，今天有超过50人预约接种首剂国药疫苗。基于安全管理措施考量，诊所预计每天能为50到70人接种。由于公众反应踊跃，诊所下来六天的预约已满，直到本周六。

钱杰维（41岁，会计）上周六看到国药疫苗运抵我国的新闻后，就立即上网预约今早9时接种，相信是首名在本地注射国药疫苗的接种者。

他受访时说，虽然国药疫苗效能比起辉瑞/复必泰或莫德纳疫苗相对较低，但他还是倾向于选择沿用了数十年的灭活疫苗。

国药疫苗效能为79％，适用于18岁及以上者，须注射两剂，间隔三到四周。有别于辉瑞/复必泰或莫德纳疫苗采用的信使核糖核酸（简称mRNA）技术，国药疫苗同科兴疫苗一样，属传统灭活疫苗，即把病毒“杀死”后直接制成疫苗。

钱杰维说：“我之前有报名接种科兴疫苗，但卫生部三周前通知我取消预约，因为本地的科兴疫苗存货不足。”

他也透露，在马来西亚的家人已接种科兴疫苗。“在马来西亚接种科兴或国药疫苗，须支付390令吉（约126新元）。在新加坡花98元就能接种国药疫苗，我觉得还可以接受。”

钱杰维在今早9时15分完成接种，接种后的15分钟观察期间感觉良好，没有任何不适。

佘清辉（53岁，IT经理）昨天上网预约接种，却未收到诊所回复，决定今天一早到诊所碰运气。不过，由于卫生部规定接种者须提前上网预约，佘清辉无法在今天顺利接种。

他受访时坦言，对mRNA疫苗没什么信心，加上科兴疫苗效能仅51％，因此决定选择国药疫苗。

“打疫苗不像选牙膏，牙膏不喜欢还可以换，疫苗打了就不能换。我不介意多花一点钱，接种让我放心的疫苗，因为健康比较重要。”

佘清辉说，他原本打算等诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗在年底运达我国，但考虑到社区疫情近日出现反弹，还是尽快接种为妙。

除了明策集团，新加坡IHH医疗保健集团旗下的伊丽莎白医院和指定百汇珊顿医疗集团诊所也已开放预约接种。预约时段最早从9月1日（星期三）开始，疫苗定价为两剂99元（含消费税）。

约50名公众今天下午将率先在鹰阁医院接种首剂国药疫苗。

IHH医疗保健集团：至今已有逾6000人上网登记接种

除了明策集团，新加坡IHH医疗保健集团旗下的四家医院和诊所也已开放预约，疫苗定价为两剂99元（含消费税）。

约50名公众今天在鹰阁医院接种首剂国药疫苗。新加坡IHH医疗保健营运总监杨圣明医生指出，今天试行让50名公众率先接种，是为了确保接种工作能顺利进行。IHH将在后天（9月1日）正式展开国药疫苗接种工作，预计每天能为超过100人接种。

杨圣明透露，IHH上个月开放让公众登记接种国药疫苗的意愿，至今已有超过6000人上网登记。“我们上周六宣布收到首批国药疫苗后，预约人数显著增加，相信已接近1万人。”

根据卫生科学局规定，每家医院或诊所一次只能引进最多5000剂疫苗。IHH共有四家医院和诊所参与国药疫苗接种工作，因此可引进最多2万剂疫苗，但IHH首批只引进了约1万剂。

这四家医院和诊所是鹰阁医院、伊丽莎白医院，以及位于达士岭和莱佛士码头一号的百汇珊顿医疗集团诊所。

杨圣明说：“视接种需求而定，我们打算引进更多批国药疫苗，但还有待卫生科学局批准申请。从向卫生科学局提呈申请，直到疫苗送达，需要两三个月。”

除了国药集团，IHH也正同辉瑞、莫德纳、科兴和阿斯利康等疫苗生产商接洽。“我们希望通过提供更多疫苗选择，鼓励未接种者前去接种，进一步推高全国接种率。”