涉10亿元骗案 黄有志加控20罪

34岁公司董事涉及超过10亿元骗案，控方今早再加控20项涉欺骗罪的控状。由于控方仍需要时间调查，案展10月25日再度过堂。

《联合晚报》早前报道，Envy Asset Management和Envy Global Trading（EGT）私人有限公司的董事黄有志，被指利用这两家公司欺骗多人投资镍（nickel）相关的贸易和其他投资计划。

早前被控31项控状的他，所面对的控状包括欺骗、严重失信、伪造文件和触犯公司法令等。

主控官今早再加控他20项欺骗罪，指他在去年9月至今年1月，欺骗另外20人做投资，涉及的款项共约1662万5780元。由于案件仍需要时间进行调查，案展10月25日再度过堂。

据早前的报道，主控官在庭上透露，被告属下的两家公司在4月开始接受高庭的临时司法管理，相关报告显示共有958名投资者在2016年至今年，投资超过10亿元到被告提出的投资计划，包括两名知名律师。

被告拖欠投资者约8.423亿元，还有至少2.822亿元下落不明。

法官当时下令将被告的保释金定在400万元，担保人须申报保释金的来源，被告也须履行宵禁和佩戴电子追踪器，每周一须向商业事务局人员报到。

另外，被告也不得靠近至少34个关卡、港口、码头、渔场等，就连圣淘沙和乌敏岛等邻近岛屿也不能去，以防他逃出国。

被告目前仍以400万元保释在外。