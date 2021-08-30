企业治理专家：本地公司治理领先地位受威胁

（早报讯）新加坡的公司治理水平向来领先区域市场，近年为了吸引更多公司上市而放宽部分监管条例，造成本地公司治理的领先地位受到威胁。

新加坡第一份《公司治理守则》（Code of Corporate Governance）于2001年面世，至今20年。在这期间，守则经过了三次修订，最近一次是2018年。

新加坡国立大学商学院副教授、企业治理专家麦润田曾参与首次制定守则的委员会。他与机构投资公司EquitiesFirst和Nasdaq Governance Solutions，一起撰写了一份有关新加坡公司治理的报告，并于今天（8月30日）以《新加坡公司治理：站在十字路口的领先者》为题发表。

麦润田指出，新加坡的公司治理普遍维持在高水平，也不断有进步。然而，随着除牌的公司增加，上市的公司减少，本地上市条例已有所放宽。

“上市公司的数量以及高素质的上市公司近年逐渐减少。更多上市公司在会计、公司治理和业绩表现方面都面对问题。这影响了投资者的信心，导致市场流动性和估值下降，进而又造成新加坡交易所更难吸引海内外公司上市。”

新交所为此取消或放宽部分有助提高市场透明度的条例，例如取消季度业绩报告和最低交易价。

与此同时，交易所引进“两级投票制股份结构”（dual-class shares，简称DCS），允许公司创办人以相对较少的股份控制公司，以吸引更多公司上市，惟至今成效不彰。

新交所目前也在考虑让特殊目的收购公司（SPAC）上市。

麦润田认为，监管机构意识到改善投资者保护和监管的重要，但结果尚待观察。“提高监管标准和保持商业友善环境以吸引更多上市公司，是一个持续存在的矛盾。”