未来两年本地94%低薪员工收入将增加

（早报讯）渐进式薪金扩大后，覆盖率将达到低收入员工当中的47％，而聘用外籍员工的企业向本地雇员支付至少达到“本地员工薪金门槛”（Local Qualifying Salary）月薪之后，覆盖率将增加35%。

另外，“渐进式标志”的认证预计将增加另外12%员工的收入。这意味着，未来两年本地低收入员工当中，有94%的薪资将得到提升。

在零售业工作的1万3000名低收入员工，以及直接受聘于各家公司的2万4000名低薪清洁工、保安和园丁，将从明年9月起通过渐进式薪金模式获得更高的月薪。

1万5000名餐饮业雇员以及5万5000名受雇于各公司的行政人员和司机，他们的渐进式薪金（Progressive Wage）则将从2023年3月开始落实。垃圾管理业也将在后年采用渐进式薪金，但具体的月份则尚未确定。

李显龙总理前天在国庆群众大会上宣布，政府接受低收入员工劳资政工作小组提出的三大建议，其中包括扩大渐进式薪金模式的覆盖范围。人力部周一（8月30日）下午在网上公布的完整报告包含了上述时间表。

工作组总共提出18项建议，其中除了昨天李总理宣布的内容之外，也包括全国工资理事会未来将为渐进式薪金的年度增幅定下指导原则，渐进式薪金和本地员工薪金门槛也将换算为时薪，以用来计算兼职员工薪水和所有雇员的超时工资。

工作组也建议，设立“推进低收入员工福祉劳资政准则”，帮助更多雇主改善低收入员工福利，以及获得相关的认证。