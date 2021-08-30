符合条件的外籍海员可在我国接种冠病疫苗

（早报讯）在渔船或游轮等船只工作的外籍海员即日起可申请在我国付费接种冠病疫苗。这能为接触这些外籍海员的本地员工和乘客提供多一层保护，推动我国成为与冠病共存的社会。

只有符合条件的外籍海员才能在我国接种。他们工作的船只必须是以我国港口为母港的游轮、在船厂维修的船只或是在我国码头停靠、平时用来举办活动、提供出海或私人包船服务的游艇。这些船员也必须在我国逗留至少30天。

每个月进出我国至少一次的渔船、运送食品等重要物资的货船以及载送乘客的区域渡轮也符合条件。在这些船只工作的海员同样能申请接种。

根据海事及港务管理局、经济发展局、新加坡食品局和新加坡旅游局今午（8月30日）发的联合文告，我国会为这些海员提供辉瑞／复必泰（Comirnaty）或莫德纳疫苗，不过接种费用须由海员本人或所属公司承担。

当局会在下来几周与相关公司合作安排接种日期。当局强调，只有符合条件者才会获准接种。

聘请符合条件船员的公司，若在下个月底前没有收到通知，可自行向负责机构提交接种申请。游艇、货船和区域渡轮海员的接种事务由海事局负责，渔船则应将海员接种申请提交给食品局。

交通部兼外交部高级政务部长徐芳达今午为国际海上安全研讨会开幕致辞时指出，由于外籍海员可能会在工作期间与本地社区互动，通过接种活动能保护这些海员、加强供应链的韧性，并协助我国成为与冠病共存的社会。

徐芳达也在活动上汇报海员的接种进度。在我国海域工作的7500名本地海员当中，已有89％接种至少一剂疫苗，已完成接种的则有82％。