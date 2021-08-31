（早报讯）美国隔夜股市各有起落。道琼斯工商指数下滑55.96点或0.16％，标普500和纳斯达克指数各涨0.43％和0.90％。

本地股市周一（8月30日）起21.34点或0.69％。

今日（8月31日）可关注股票：

1. 佳发公司（Japfa）和Genki Forest及Honest Dairy达成买卖协议，建立伙伴关系，将集团发展成为中国最大的独立生乳生产商。Genki Forest子公司Plutus Taurus Technology将以5840万美元（约7856万新元）收购佳发子公司AustAsia的5％股权；Honest Dairy以2920万美元，收购AustAsia的2.5％股权。

Genki Forest和Honest Dairy都是增长中的中国食品和饮料公司，是AustAsia的现有客户。

2. 莱佛士教育（Raffles Education）回应新加坡交易所询问时说，马来西亚艾芬银行向当地高等法院申请的传票及索赔声明，要求两家子公司即刻偿还4亿1000万令吉（1亿3200万新元）贷款，并不会冲击集团营运或带来现金流问题。

董事会指出，贷款已经或将由集团收取的应收款项应付。这包括脱售子公司Langfang Development Zone Oriental University City Sino-Singapore Education Investment得到的2亿7400万人民币（约5700万新元），以及合肥市政府以2亿1630万人民币强制收购Wanbo Institute of Science & Technology持有的一幅土地。集团在第二项交易中，可以动用9410万人民币偿还贷款。

董事会同时指出，公司和艾芬银行已经就修改相关贷款的还款条款进行了多次讨论，公司曾向银行要求延长6个月的延后还款期限，银行也有意这么做。在此情况下，公司认为银行将无意继续进行诉讼。银行发出传票是为了获得更好的还款条款。此外，马来西亚的法律顾问也告知公司，银行已接受有关贷款的偿还条款。

鉴于上述情况，董事会认为，艾芬银行没有理由再根据诉状提起法律诉讼。

3. 中国环保（China Environment）接到Boardroom Corporate & Advisory服务私人有限公司的索偿信，追讨3万2141元。

4. 全美世界（Best World）已经获得新交所监管公司（SGX RegCo）同意，可申请延后至9月30日才召开2020财年常年股东大会。集团将向会计与企业管制局（ACRA）提出有关申请。

5. QT Vascular披露，InnoRa GmbH向公司追讨120万美元专利权税。公司对InnoRa的索赔提出异议，并已聘请Arnold & Porter Kaye Scholer LLP作为美国的法律顾问，为其利益辩护。截至本公告发布之日，InnoRa尚未启动任何正式的法律程序。

QT Vascular要求恢复交易。

5. 联合食品（United Food Holdings）以每股3.8分，私下配售3758万股新普通股，配售价比8月30日的交易量加权平均股价（VWAP）3.5分高出7.65％。公司通过此次配售可得到的净收益约为138万元，全部用作一般营运资金。

6. mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）已和Kingsmead Properties达成买卖协议，脱售全资子公司mm Connect的80％股权。收购价格将以商定的8480万元的估值为基础。交易收益将用于减少集团债务，包括2021年12月31日到期的可转换债券。