学生请愿反对合并 耶鲁－国大学院将为家长办讲解会

（早报讯）耶鲁－国大学院停止收生的消息引起学生不满，还有学生上网请愿。学院将在后天（9月2日）为学生的家长和家人举行讲解会，解答他们的疑问。

成立十年的耶鲁—国大学院将从明年起停止招生，与国大博学计划（University Scholars Programme）整合成立新学院。学院将在2025年停办，今年8月入学的学生将是最后一届毕业生。

新加坡国立大学上周五（8月27日）宣布这项计划后，不少学生和教员对这消息感到意外，也认为校方的处理方式有欠透明。针对这项宣布的讨论持续在网上发酵，有人发起网上请愿，反对成立新学院，要求校方提供更透明的解释。

网上出现三则与耶鲁－国大学院宣布有关的请愿，最近一份据说是由来自不同院系学生发起的，反对校方合并不同院系的做法。也有学生不满校方在作出决定后才通知他们。

据zaobao.sg了解，耶鲁－国大学院昨天发电邮通知学生，将在星期四傍晚通过视讯为学生的家长和校友举行全体大会（Townhall)。根据电邮内容，耶鲁－国大学院校长陈大荣教授与其他高层将在场解答疑问。

国大在上周五通过文告宣布合并消息，表示新学院将集合耶鲁－国大学院和国大博学计划两者的特点，为学生提供更完善的跨学科博雅教育。校方表示，在籍学生继续有丰富的学习机会，并表示不会有冗员。

耶鲁大学校长苏必德教授（Peter Salovey）在文告中指出，国大校长陈永财教授是在今年7月通知他国大有意成立新学院。

针对这项宣布的后续发展，zaobao.sg已向国大以及耶鲁－国大学院提出询问。

根据国大和耶鲁大学签订的协议，任何一方可以在2025年结束协作。