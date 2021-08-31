近期相关冠病病例近半不同住 专家认为跟经济活动放宽有关

（早报讯）随着近期新添的冠病感染群有好几个与工作场所有关，已知道关联的社区病例中，只有近一半是同住成员间传染，其他的相信多是同事之间传播。

近期的感染群包括巴士转换站和BHG百货公司，确诊的以职员为主，反映更多感染病例来自工作场所。

根据卫生部数据，过去一周，有关联的社区病例中，同住的感染病例（household transmission）占53％，显著低于前一周的70％。

随着更多经济活动开放，受访的传染病专家对这个趋势并不感到意外，认为现有的工作场所安全管理措施足有一定的防疫能力。定期的检测有助于及早发现病例，但个人与雇主也得继续尽社会责任。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（研究）古阿烈（Alex Cook）副教授受询时指出，经济与社交活动开放意味病例的传播较多会来自工作场所或社区。不过，随着我们讲逐步进入与病毒共存的社会，确诊病例的追踪工作范围可能缩小，局限在同住成员，到时可能只记录家庭类的感染群。

他认为，虽然最近有较多病例是在工作场所传播，但没有必要收紧工作场所的安全措施，除非这会导致医疗机构不胜负荷。

“重点是实行可降低传播风险的措施，但又不太影响经济和社交活动，否则我们就得在收紧与放宽之间来来回回。定期的检测是其中一项措施，我也建议已接种者可以定期检测，毕竟接种者也会被感染。国大也在实行这个检测程序，我觉得是不错的。”

他也提醒说，雇主与员工得继续尽社会责任，若出现呼吸道感染症状，就不应该上班。雇主也要让员工放心，他们不应抱病上班。

苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）兼传染病系主任许励扬副教授指出，非家庭以外的感染病例比率料会随着更多活动重启而增加，但也没有必要收紧工作场所的限制。

从公共卫生角度，关键的考虑因素不在于病例数量，而是重症病患人数。雇主可更积极地鼓励员工接种疫苗，并继续在工作场所实行安全管理措施。

苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案主任林方源副教授也认为，无需为这个趋势感到过于担忧，更应关注的是提高人口的接种率，尤其是年长者等较弱势群体，以及医疗系统的资源是否足以应付病例。新加坡也是少数会积极追踪病例密切接触者的国家，因此也发现较多病例，包括没有症状的病患。