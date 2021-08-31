新加坡送50万辉瑞疫苗给澳大利亚应急 12月等量补回

（早报讯）新加坡疫苗接种进展良好，在自用有余的情况下，将把现有库存中的50万剂辉瑞／复必泰疫苗送给澳大利亚应急，澳洲今年12月再以同等数量补回。

新加坡外交部星期二（31日）发文告说，这个疫苗共享计划（dose sharing arrangement）让双方都能优化各自的接种进度。

外交部解释，新加坡的全国疫苗接种进度良好，也有足够的供应满足近期所需，因此将提供50万剂现有库存中的辉瑞／复必泰疫苗给澳洲，帮助对方加快施打速度，对抗因德尔塔变种毒株引起的病例增加情况。

之后，等新加坡开放社会和经济活动，用上了为本地人以及新入境长期准证持有者准备的现有疫苗库存，澳洲才把同等数量的疫苗还给我国。

“到时候，这些疫苗对新加坡来说会更有用，可能会被用来为特定群体接种追加剂。”

外交部说，疫苗共享安排是新澳两国全面战略伙伴关系的又一例证。在整个疫情中，两国对各自的抗疫措施交流了最佳做法，并合作保持市场开放和全球供应链正常运作。新澳是在2015年签署全面战略伙伴关系。

新加坡也对制造商辉瑞和BioNtech促成这次的疫苗共享安排表示感谢。

李显龙总理也在面簿贴文说，各国必须团结起来对抗疫情，这样才能迈入新常态。“新加坡做好准备尽一分力。”

另据路透社报道，澳大利亚总理莫里森周二（31日）说，新加坡将在本周内把50万剂辉瑞疫苗运到澳洲，澳洲将在今年12月把另外50万剂辉瑞疫苗运回给新加坡。

澳洲的冠病确诊病例正持续递增，为加快推动冠病疫苗接种运动以遏制新一波疫情，与新加坡达成这项交换冠病疫苗协议，将有助澳洲缓解冠病疫苗供应不足的燃眉之急。