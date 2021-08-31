涉 “黑吃黑” 五人被控

21岁青年被“聘”找银行户头洗黑钱，他找好友帮忙，岂料好友却与另一名男子共谋，私吞得来的赃款。赃款到手后，好友反被男子骗，把赃款转账给男子的女友。一轮“黑吃黑”后，共有五人被控。

21岁的克桑昨日（8月30日）承认抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（简称CDSA）以及教唆他人提供假口供。

其他涉案者包括鲁夫（18岁）、伊曼纽尔（19岁）、拉维（18岁）和默亨德伦（33岁）。

案情揭露，一名77岁的阿叔接到不明人士来电，被骗走3万5350元，阿叔的儿子去年7月28日报警。

调查发现，去年7月尾，默亨德伦找被告帮忙洗黑钱，答应给他2000元为酬劳。被告不知道赃款的来源，借用朋友鲁夫的银行户头，收下1万元的赃款。

鲁夫和另一名朋友拉维密谋私吞这1万元。由于他的户头只能提出5000元，所以又找伊曼纽尔帮忙，把另外的5000元转进后者的户头。

默亨德伦迟迟拿不回钱，心中起疑，被告找上伊曼纽尔，说服他交出5000元。

被告也告诉伊曼纽尔，若警察找上门，告诉警方把钱给鲁夫，以避免自己被警方调查。

另一边，拉维以担心鲁夫户头被冻结为由，说服鲁夫把钱转到另一“较安全”的账户，而那账户其实是他女友的银行户头，骗走了鲁夫的4900元。

五人早前已被控，其中伊曼纽尔已认罪，被判九个月缓刑监视以及须履行40小时社区服务。被告昨日认罪，案展9月27日，待被告的缓刑监视报告出炉后下判。