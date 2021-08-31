海指周二受压挫跌1.5％ 交易异常活跃

（早报讯）新加坡股市在8月最后一个交易日遭遇抛压，成为区域跌幅最大的股市，交易异常活跃。银行股和其他重量级成份股全面挫跌，导致反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数挫跌47.06点或1.52％，闭市报3055.05点。海指本月跌3.53％，是去年5月以来最大月度跌幅。

反观亚太区主要股市，东京、香港和首尔皆劲扬超过1％，悉尼和上海也各涨0.45％。在本地股市闭市时，纽约股市三大股指的期货皆小涨0.20％至0.30％，亚太股市绝大多数上扬。

辉立期货投资分析师周峻贤接受《联合早报》访问时指出，海峡时报指数今天受压的“不寻常”情况，或是MSCI新加坡指数调整权重的缘故。有关基金今天将会减持好些海峡指数成份股，例如本地银行、凯德集团（CapitaLand）、新电信（Singtel）、吉宝企业（Keppel）等。

多达29只海指成份股下跌，包括星展集团控股（DBS）跌1.41％至29.97元，华侨银行（OCBC）股价跌1.80％至11.43元，大华银行（UOB）则跌0.93％至25.58元。其他重量级成份股也显著挫跌，包括怡和控股（Jardine Matheson）跌3.52％至54.32美元，新电信跌1.70％至2.32元，丰益国际（Wilmar）跌2.13％至4.14元，凯德集团跌1.72％至4.00元，新交所（SGX）跌1.88％至9.90元，吉宝企业跌1.52％至5.20元。

值得注意的是，银行股和新电信的交易总值皆超过1亿元，星展集团控股的交易总值更是接近2亿5000万元，华侨银行的交易总值接近2亿元，就连新交所的交易总值也接近1亿元，它们的交易量都比平时多出一倍甚至更多。

本地股市今天交易量飙升70％至22亿1000万股，交易总值更是飙升逾110％至20亿零900万元。上升股213只，下跌股292只。