傅海燕：要适应气候变化 公众应养成习惯查看天气预报

（早报讯）近来接连几场豪雨导致一些地区发生突发性淹水，让不少公众措手不及。未来新加坡将出现更多极端天气情况，要做好准备应付气候变化，除了提升防洪设施外，人们也应该养成查看天气预报的习惯。

联合国政府间气候变化专门委员会这个月9日公布了第六次评估报告首册，永续发展与环境部，以及新加坡气象署属下的新加坡气候研究中心今天（8月31日）联办线上研讨会，向参与者讲解报告对我国的影响。

永续发展与环境部长傅海燕为研讨会致辞时，提到人民在应对气候变化上能扮演的角色。

她说，政府会参考最新的气候科学研究，以及全面地评估我国的海岸防护和防洪措施，但是气候变化将带来更多强降雨，我国不可能完全解决突发性淹水的问题。

“因此要适应气候变化，另一个重要的环节是加强社区韧性。长久以来新加坡人早已习惯了本地的天气，觉得我们的天气变化不大，不过往后大家有必要在日常生活中养成查看天气预报和通告的习惯。这是提升全民应变能力的方式之一。”

公用事业局过去10年投入了近20亿元提升排水设施，接下来五年将再投入14亿元。容易发生水患的地区已从1970年代的3200公顷，减少到如今的28公顷。

第六次评估报告首册着重于与气候变化有关的科学依据，包括气温、海平面和降雨量的改变等。另外两册论述气候变化带来的冲击和如何缓解气候变化的报告将在明年初公布。