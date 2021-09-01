周三开市前可关注股票

（早报讯）新加坡股市在8月最后一个交易日遭遇抛压，成为区域跌幅最大的股市，交易异常活跃。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨天挫跌47.06点或1.52％，闭市报3055.05点。海指在8月跌3.53％，是去年5月以来最大月度跌幅。

美国股市周二隔夜收盘下跌，但8月收涨，因为尽管面临围绕德尔塔新冠变种的不确定性，投资者仍保持乐观。道琼斯工商指数周二下跌0.1%，标普500指数跌0.1%，纳斯达克综合指数小幅下跌小于0.1%。整体而言，美国股市8月大致交易淡静，但三大股指均强劲收高。标普500指数8月上涨2.9%，为4月以来最大月度涨幅。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 城市发展（CDL）昨日透露，旗下千禧国敦酒店集团（Millennium & Copthorne Hotels）在新西兰拥有和经营的酒店，除了作为隔离设施的两座之外，目前全部已关闭。这是因为新西兰前天宣布进入第四级疫情警报。它所有酒店目前有超过9000晚的客房预订被取消，这将严重影响新西兰千禧国敦酒店集团的财务情况。

2. 翱兰国际（Olam International）昨天宣布，它已获得三项承诺贷款，总额达52亿美元（161亿新元）。

这三项融资包括一笔12亿美元的三年期定期贷款，以及两项各为20亿美元的18个月过渡性贷款融资。定期贷款将用于翱兰集团的一般企业用途，而过渡性贷款将用于翱兰的重组计划。

3. 城市发展酒店信托（CDL Hospitality Trust）宣布投资7330万英镑（1亿3600万新元）在英国曼彻斯特市发展一个建后出租的住宅项目。这是它首次进军英国曼市建后出租的房地产市场。

它已签署一个土地购买协议和一个发展融资协议，以投资总共7330英镑于曼市该发展项目，包括以950万英镑向卖方Packaged Living（FREOF V Heyrod）LLP购买曼市某些土地和建筑。根据协议，卖方将以6380万英镑在有关地段重新发展一座称为“The Castings”的建后出租住宅大厦。这项融资安排也将让信托以固定价格，投资于一个建后出租住宅房地产。

4. 永科控股（AEM Holdings）昨日透露，它已获选为业内一家主要的记忆综合设备厂商的供应商，为该客户提供系统水平测试方案。该股上涨3.50％报4.14元。

5. 目前股票停牌的Axington公司表示，新交所上周四已批准把它申请复牌的期限延后至明年3月底。它原先宣布的收购Veivo Web科技公司60％股权的事，如今已告吹。此期限延后将让它有更多时间寻找新的可行业务。