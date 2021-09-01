幼培署与伙伴机构提四大建议 更好照顾学前教育工作者身心健康

（早报讯）经仔细评估与探讨后，幼儿培育署与伙伴机构已从四大方面着手提出建议与计划，包括借助科技改善工作流程、改善工作环境等，创造更有利于学前教育工作者身心健康的环境。下来，符合条件的学前教育中心购买大批符合人体工学的家具时可获折扣，在采用科技改善工作流程时，也可获得资助。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今天在线上参与职总优儿学府幼乐园（My First Skool）永安分校的教师节庆祝活动时，分享了幼培署、保健促进局和工作场所安全与卫生理事会如何携手改善学前教育工作者的工作环境。

约两年前，幼培署和保健促进局与工作场所安全与卫生理事会展开合作，就本地学前教育业的职场健康与安全情况展开评估与研究。他们主要是希望借此探讨如何能更好地照顾到学前教育工作者的身心健康，共有10家学前教育中心参与了这项研究。

经过评估与研究后，参与机构建议从提升职场健康与安全、打造更亲员工的职场环境与设计、借助科技改善工作流程和提倡员工身心健康这四个方面着手，更好地照顾学前教育工作者的身心健康。所有参与研究的学前教育中心都已采取措施，为职员创造更理想的工作环境。除了提供资助，鼓励学前教育中心采用科技，保健促进局也有为学前教育工作者量身打造的健康活动，包括营养和心理健康相关讲座。

以职总优儿学府幼乐园为例，他们的教师目前每周可拨出两小时，特别用来策划课程内容。每间分校也都设有教师资源室，让教师们好好休息或备课。他们也采用应用协助教师处理点名、与家长沟通等行政事务，提高整体工作效率。

马善高鼓励更多学前教育中心采纳幼培署等机构提出的建议，善用提供给他们的资源与援助。他说，在学前教育工作者照顾孩子的福利与身心发展的同时，也要确保他们在职场上的需求能获得满足。