报告：预估我国第三季经济增长7％

（早报讯）经济师预测我国第三季经济增长7％，全年增长6.6％。

新加坡金融管理局今天（9月1日）发布最新的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）。24名经济师对我国今年经济增长的中位数预测是6.6％，比6月份调查的6.5％高出0.1个百分点。

经济师也预测，我国明年全年经济将增长3.9％。

针对各个领域的增长预测，经济师认为，制造业全年可取得11.4％增长，比之前预测的8.3％更加强劲。金融与保险业估计将增长6.8％，也优于之前预测的6％。

建筑业、批发与零售贸易、住宿与食品服务的全年增长则低于之前的预测。以建筑业为例，之前预测增长19.3％，经济师在此次调查中预测增长16.6％。

高达九成经济师认为，冠病疫情进一步恶化，导致我国再次收紧公共卫生措施，是新加坡经济增长最主要的下行风险。

此外，经济师还担心供应链中断将限制造业和贸易活动所带来的风险。另有30％经济师认为，中国经济增长低于预期也可能使我国经济增长面对逆风。可能造成中国经济增长不如预期的因素包括最近的监管事件。

如果重新开放边境，国际旅游复苏，是促使我国经济进一步增长的有利因素。70％受访经济师将此因素列为首要上行风险，比率高于之前的44.4％。

有效控制疫情以及全球电子产品需求强劲，制造业产出增长优于预期，是另外两项上行风险。

根据调查报告，经济师预测我国第三季整体通货膨胀率和不包括住宿和私人交通成本的核心通胀率分别为2.1％和1％。

全年通胀率中位数预测是1.7％，较6月份预测的1.4％高。全年核心通胀率的中位数预测是0.7％，比之前预测的0.8％低。

金管局是在8月11日向27名追踪新加坡经济的经济师和分析师进行调查。调查不代表金管局的看法或预测。

贸工部上个月发布第二季经济调查报告，将我国全年增长预测上修到6％至7％。