樟宜机场搭客大厦重开首日餐厅商店格外冷清

（早报讯）位于樟宜机场第三搭客大厦的Ichikokudo拉面餐厅在关闭三个多月后于今早（9月1日）重开，虽然机场没有出现人潮，不过餐厅经理依祖对于能重回她熟悉的工作环境仍感到兴奋。

关闭三个多月后的樟宜机场第一（T1）和第三搭客大厦（T3）今天起对一般公众重新开放。由于公众普遍担心疫情减少外出，再加上是工作日，机场并没有出现人潮，大部分餐厅和商店显得格外冷清。

依祖今早受访时说，之前机场分店暂时关闭，她被调派到巴耶利峇分店工作，但由于她习惯机场的工作环境，因此期待能回到机场分店。

虽然餐馆人潮稀疏，不过依祖指出，随着9月学校假期即将来临，前来机场用餐购物的人潮相信会回流，餐馆生意预计会改善。“再加上我们餐厅庆祝一周年，这个星期举办一系列促销活动，希望这能吸引更多公众来消费。”

樟宜机场搭客大厦今年4月出现冠病确诊病例后，星耀樟宜和搭客大厦5月13日起暂时关闭。机场5月20日之后未再出现员工确诊，星耀樟宜也按原定计划于6月14日重开。

机场过后按冠状病毒传染风险级别，把搭客大厦划为三个分区，并错开抵境和出境旅客，减少病毒传播风险。T1和T3今天起对一般公众重开后也采取一系列额外措施，包括规定只有抵境搭客和获批准的接机人员可以使用抵境大厅，以及在T3地下二层的Kopit iam食阁旁划设机场员工专用用餐区，减少他们和公众的接触。

在T3地下二层一间服装店工作的露比（33岁）则对重回机场工作感到担忧。“虽然我已经完成接种，但毕竟在机场工作有一定的风险，我不知道顾客到过哪些地方，尤其是外国旅客。”

露比指出，她自己会勤洗手并不会随意摘下口罩，经理也已经吩咐所有员工加强店内的消毒和清洗次数。

在另一间服装店工作的曾姓员工（38岁）则说，自早上10时开店以来，就有一些顾客陆续进店消费，但大部分为机场员工。“之前的生意其实还不错，经常有公众一家大小来这里购物消费，今早的情况有些冷清，希望人潮能尽快回流。”