专家：社区和无关联病例料继续增长 应推广自我检测来发现轻症病例

（早报讯）社区和无关联病例过去一周都出现激增，昨天通报的无关联病例更达79起，是今年最高的单日新增量。受访专家表示，由于许多轻症患者未必会接受冠病检测，病例数量料将继续上升，因此应推广冠病自我检测，使其像在家验孕一样普遍，以此尽早发现难以侦测的病例。

根据卫生部昨晚的文告，本地过去一周新增771起社区病例，相较前一周的290起，激增超过一倍。同期的无关联社区病例也从105起增至198起。

目前有463名病患住院，其中19人需要输氧，另有五人情况危急，在加护病房治疗。这些重症病患中，15人年龄在60岁以上，其中八人未接种或只接种了一剂疫苗。过去28天，未接种者患上重症或死亡的比率为8.3％，完成接种者则是1.2％。

传染病专家梁浩楠医生受询时指出，随着我国逐步开放，无关联病例将不断增加，甚至可能达到每日300至500起。

“我很确定有些轻症患者没有接受检测。不过，如果你已经接种，就没有什么好担心的，因为打完疫苗的人群中99%的人都没有问题。”

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授也说，在更有效阻断病毒传播的疫苗面世之前，无关联病例将继续增加，但只要重症和死亡病例保持低位就无须过于担心。

“我们的疫苗接种率相当高，所以重症病例和在加护病房留医的病患不多，不必过虑。然而，包括巴士转换站感染群等最近出现的超级传播事件的原因尚未查明，我们必须明白这些感染群为何发生，否则将很难避免类似情况重演。”

他也认为，近期病例激增的原因之一或与自助检测仪的日益普及有关。“昨天一对母子就是在家里自己检测后才来看诊，这是一个好的现象，表明我们更有能力检测到原本可能会被遗漏的病例。这也将进一步推广自助检测仪，让其像在家验孕一样普遍。”

从上周六开始负责为卫生部向每户家庭邮寄六个抗原快速（简称ART）自助检测仪的新加坡邮政（SingPost）发言人说透露，短短三个工作天内，已有25万户家庭收到了检测仪。

新邮政是根据内部的工作量来安排检测仪的送货时间表，也须确保够能继续应对每天的送货职责。邮差派送检测仪到每户家庭的信箱时，都会拍照为证。