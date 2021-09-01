网络公民主编与作者诽谤总理案 高庭判总理胜诉 可获赔21万元

（早报讯）李显龙总理起诉“网络公民”主编许渊臣与文章作者诽谤，高庭今天发出书面裁决判总理胜诉，可获得21万元赔偿。总理将把赔偿金捐作慈善用途。

网络公民（The Online Citizen）于前年8月15日，在网站刊载的一篇文章，题为《总理夫人何晶奇怪地分享了一篇与家人断绝关系的文章》。总理随后对网站主编许渊臣（38岁）与文章作者鲁巴星妮（Rubaashini Shunmuganathan）发起诽谤官司索讨赔偿。

许渊臣的官司去年12月在高庭开审，诉方指许渊臣不顾真相，恶意诽谤总理，所发表的文章含有许多不实内容，包括指总理误导父亲李光耀，令后者以为拆除故居想法无法如愿而改变遗嘱。

选择上证人栏答辩的许渊臣则驳斥，李氏手足纠纷闹得沸沸扬扬，全国无人不晓；被指诽谤的文章只是转述弟妹对总理的指控，然而，总理却选择不与弟妹对簿公堂。辩方原本把李家弟妹列为官司的第三造，保留向两人追讨损失的权利，不过在案件开审前撤销第三方索偿。

林茵倩法官在今天中午发出的书面裁决中指出，没有证据显示总理有任何误导李光耀的理由，辩方无法证明文章内容是有所根据，而该文章确实对总理的声誉造成损坏，许渊臣必须就其诽谤行为做出赔偿。

由于鲁巴星妮没有对官司做出任何回应与答辩，高庭已在2019年底发出间中裁决，鲁巴星妮必须为诽谤行为负责，对李总理做出赔偿。

林茵倩法官法官考虑后，裁定总理可获得21万元的赔偿，其中16万元由许渊臣与鲁巴星妮共同承担，其余5万元则由许渊臣负责。