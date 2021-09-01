归还餐盘条例今起执法 有食客自备大包装纸巾清理残羹

（早报讯）自从归还餐具和托盘条例今年6月实行以来，经常到明地米亚巴刹与熟食中心用餐的王碧莲（73岁，退休）每次出门，就会自备一大包的纸巾，方便用餐后清理碗盘和桌面。

原来王碧莲以为罚款条例三个月前就开始实施，她担心被罚款，就开始养成餐后自行清理桌面的习惯。

约每周都会到明地米亚熟食中心用餐一次的王碧莲说：“现在也好，熟食中心的桌子都看起来比较干净。”

归还托盘和餐具的执法行动今天（9月1日）开始，民众到小贩中心用餐后须自动归还托盘和餐具，也不能留下纸巾和食物残渣等垃圾，否则执法人员会先给予口头提醒，不听劝的违例者将接获书面警告或面对罚款。

据记者观察，明地米亚熟食中心今早虽有不少早餐人潮，但多数人都有归还托盘和餐具，有至少四组食客自备大包装的纸巾和湿纸巾，方便清理残羹。

执法人员未开出罚单

记者在早上8时至9时之间观察发现，有约10组人没有清理餐具，大多都是咖啡杯。也有四名国家环境局执法人员到场巡逻，但没有开出任何罚单。

位于惹兰红山的ABC砖厂巴刹和熟食中心，今早也有至少三名执法人员，其中一名执法人员黄照明约早上9时就到该熟食中心。

他受访时透露，三小时内只见到约10组食客未遵循条规，但经提醒后都会配合收拾餐盘。

他说：“接下来，我们会继续在全岛各个小贩中心安排执法人员，也会根据各处的情况，包括小贩中心规模、人潮和归还碗盘的比率，调整人手安排。”

针对有“漏网之鱼”在执法人员没注意时未清理餐具，黄照明呼吁公众就算没有执法人员在场，也应自动自发为公共卫生尽一份力。

在ABC砖厂熟食中心经营糕点店的张青靓（53岁）观察到，食客自6月开始就自动归还托盘，用餐环境因此变得比较整洁。

“一批食客走后另一批人能马上入座，效率更高，我的生意量也增加10％到15％。”

在明地米亚熟食中心工作四年的清洁工张玉辉（41岁）也说，尽管当局今天开始执法，归还碗盘的情况相比前几天，并没有太大的区别。

“我一个小时内收了约20桌遗留下的餐具，如果看到有顾客离开时没有要收碗盘的意思，我就会去提醒他们。不过，很多时候都会挨骂，所以我现在都会先观察一阵子。”

张玉辉也提到，有些食客看清洁工经过会把托盘和餐具交给他们，但她不是每次都会接收。“如果是年纪大、行动不便的顾客，我就会帮他们清理。比较年轻的食客，我就会告诉他们归还架的地点，让他们自己还。”

环境局执法人员：不会对明显行动不便者采取行动

在ABC砖厂熟食中心用餐的吴亚华（73岁）患有关节炎和风湿等疾病，三年前开始拄拐杖。虽然手脚无力且经常会痛，但她还是因为担心被罚款而坚持自己归还碗盘。

“归还架的距离对于腿脚好的人算近，对于我们这种行动不便的却感觉很遥远。我会慢慢走过去归还，总比被罚款好，我都退休了，没有钱还罚款。”

针对年长者的上述担忧，黄照明说，当局不会对明显行动不便的食客采取行动，包括年长者和幼童。“我们会请他们的家人或同伴帮忙归还，如果他们独自一人来用餐，我们则会请清洁工帮忙收。”

为了方便食客归还餐盘，环境局将为小贩中心增设归还架，约150个新的归还架已逐步开始在各小贩中心安装。