厦门街熟食中心下个月11日起关三个月整修

（早报讯）好不容易盼到顾客开始回流，位于市区的厦门街熟食中心下个月11日起关闭三个月整修，受访摊贩申诉，生意因疫情严重受挫，现在刚有起色，却又要停业，“回家吃老本”。

根据国家环境局网站，厦门街熟食中心（Amoy Street Food Centre）将从10月11日关闭至明年1月10日进行整修。该熟食中心有超过35年历史，共两层楼，有约135个摊位，上一次整修是在2014年。

根据环境局发给摊贩的通知信，此次的整修工程包括升级电力供应、更换卫生管和厨房排气马达、翻新厕所、安装防鸟措施、重新粉刷熟食中心，以及重铺破裂的地砖等。

厦门街熟食中心小贩委员会主席萧炳贤受访时说，他们好几个月前已获悉熟食中心要整修，只是不知道确切日期，约两三个月前才知道会在10月展开。“目前还属于疫情时期，堂食也还没全面恢复，希望工程快点结束，之后能好好做生意。”

裕廊渔港7月暴发冠病感染群后，多个巴刹与小贩中心受波及。其中，厦门街熟食中心有鱼汤摊贩因到裕廊渔港拿货而感染病毒，好些摊主和助手也因为曾与确诊病患密切接触而须隔离。

厦门街卤面摊主黄国政（42岁）说，不能堂食期间，生意下滑了30％，8月初允许堂食后，生意才有些起色，特别是有更多上班族获准回返公司之后。

“生意好不容易恢复了20％，现在又要被逼休息三个月。虽然这三个月不收租金，但完全没收入，我们哪里会期待装修？”

售卖炒粿条已30多年的蔡金水（82岁）是家里的主要经济支柱。他说：“我女儿也在摊位帮忙，三个月没有收入，只能回家吃老本。”

J2香脆咖喱卜老板李明利（52岁）说，只剩一个多月的时间做生意，尽管再拼，能做的生意还是有限。“这里附近没有政府组屋，主要靠上班族。我们目前星期一做到星期五，清晨5时就来准备，最迟做到下午四五时，因此还是须要休息一天。”

他说：“我们只能希望下来疫情会好转，回来时能迎来新希望，希望生意可以恢复到疫情前约70％的水平。”

关闭期间有摊贩暂时休息也有的会找兼职工

售卖融合料理的Lagoon in a Bowl摊主黄宝贤（36岁）会在熟食中心整修期间找其他兼职工。他提到，最佳的装修时期其实是之前禁止堂食期间，随着疫情慢慢好转，生意逐渐有起色，摊主都希望能营业补回亏损。

但黄宝贤认为，整修还是有帮助的，尤其对年轻摊主而言。他透露，三年多前开档时，原打算摊位内都使用电器料理食物，但为确保用电量没有超出负荷，只好把电饭锅改成煤气锅。年轻一代的摊主用的电器可能会比较多，因此电力供应提升有助缓解跳电问题。

销售与营销人员陈欣励（25岁）因公司在厦门街熟食中心附近，因此经常到该熟食中心用餐。

她说，虽然附近有另一座小贩中心和食阁，但规模比不上厦门街熟食中心。“大家都涌去另一个小贩中心和食阁，估计等候食物的时间也会拉长，与其到那里堂食，我可能会改叫外卖。”