偷窃被控 阿嫂：我没杀没抢

阿嫂偷窃成性，撬开没锁好的信箱，偷走300元补助券，还在商场和超市偷耳机和食物，被控后还在庭上称：“我没杀没抢，为什么要判预防性监禁？”

被告林明玉（58岁，音译）抵触8项偷窃控状，控方针对其中3项提控，其余交由法官下判时一并考量。

案情披露，被告在去年10月经过榜鹅坊第206A座组屋时，发现其中一个信箱没锁好，她往里面瞄了一眼，发现里面有一封看似装有补助券的信封。她撬开信箱，拆开信封，把里面15张总值150元的补助券占为己有。被告也在同个月内同个地点偷走另一户人家总值150元的补助券。她随后在同个月7日到16日期间，共8次在超市使用其中10张补助券。一名失主迟迟收不到补助券，又发现信箱松脱，于当月19日报警。

调查发现，被告还在2019年9月29日中午12时23分，在金文泰商场内偷走两个总值约160元的蓝牙耳机。

她也在隔年6月4日下午5时许，在城市广场的日本超市内偷走200多元的食物，超市职员检查电眼后，当晚报警。

早前在过堂时，控方要求判被告预防性监禁，被告当场说：“我没杀人，也没拿刀抢，为什么要预防性监禁，不是杀人嘞！”

法官昨天（8月31日）同意控方要求，下令准备预防性监禁报告，案展至9月17日过堂。