得知在诊所上班 司机拒载女医生

（早报讯）女医生乘搭私召车上班，声称途中司机得知她在诊所上班后，以家里有小孩为由要她下车。女医生感到难过不已，称医护人员站在前线服务应该得到更多的尊重和爱戴。

署名“Niketa Chotai”的网民今早（9月1日）在面簿上发贴文指出，她通过应用叫了私召车Gojek要到工作地点，她上车后司机开始和她聊天，问她是否在百利宫（Paragon）工作。她回答“是”后，对方接着问她是否在诊所工作，她同样回答“是”。

岂料，司机突然把车停在大路旁让她下车，司机说因为家里有小孩，所以不想载送她。

Niketa Chotai在贴文写到，虽然她感到震惊，还是尊重司机的决定下车，下车前司机让她取消车程。

由于应用程序的车程已经开始，两人都无法取消，最后司机决定让她上车，但她表示“已经很受伤，不想再回到他的车里”，司机还和她说可以上网和向Gojek投诉。

她说，她把事件反馈给Gojek，还未得到回应，不过系统的自动答复显示会提供免费的优惠券。

她指出，这次遭遇让她感到难过，医生和医护人员被歧视是不可接受的，他们在前线冒着生命危险在“打仗”是为了保护社会，应该受到尊敬和更多的爱戴。

网民纷纷留言力挺女医生，并指司机不专业且自私。也有同为私召车司机留言说，司机为了安全，其实可以关了冷气打开车窗通风，减低感染风险，不必把医生赶下车。