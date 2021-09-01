2021年《新加坡米其林指南》名单公布 三餐馆获米其林三星殊荣

（早报讯）2021年的《新加坡米其林指南》今天（9月1日）下午3时通过线上直播方式举行的发布会兼颁奖典礼。共有三家三星餐馆，五家两星餐馆和40家餐馆及一家小贩获一星。

连续四年摘下米其林一星的了凡香港油鸡饭面，今年无缘进榜。

Zén从米其林二星晋级到三星，另外两家是保持这项最高殊荣的Les Amis和Odette。五家两星餐馆当中，有一家是从一星晋级的JAAN by Kirk Westaway。40家一星餐馆和一家小贩当中，有12家是新进榜。

该指南去年因疫情而取消，今年换以线上新形式呈现，有别以往的晚宴形式，同时也首次开放给公众通过官方面簿或YouTube频道收看。

今年也增设新奖项“米其林年轻厨师奖”，表扬在米其林餐馆表现在工作上展现非凡才华和巨大潜能的年轻厨师。得奖的是创意餐馆Cloudstreet主厨戴伟杰，餐馆也在今年摘下米其林一星。

2016年开始在本地推出的《新加坡米其林指南》，今年迈入第五届。米其林公开的五大评估标准是：食材品质，厨师对味道及烹调技巧的驾驭能力，料理中显露的个性，是否物有所值，以及餐饮水准的一致性。

米其林指南国际总监普勒内克（Gwendal Poullennec）致辞时说，今年餐馆仍面对疫情挑战，向勇于克服挑战的餐馆致敬。米其林食探也需花更多心力，确保能前往用餐及针对五大标准评估。

得奖名单

三星餐馆

Les Amis、Odette。

新进榜：Zén。

两星餐馆

Saint Pierre、Shisen Hanten、Shoukouwa、Waku Ghin。

新进榜：JAAN by Kirk Westaway。

一星餐馆

Alma、Béni、Braci、Buona Terra、Burnt Ends、Candlenut、江师傅、Corner House、Cut、Garibaldi、禧街大华肉脞面、Iggy’s、Jag、御宝阁（乌节）、Labyrinth、利苑、Ma Cuisine、Meta、Nouri、莆田（吉真那路）、Rhubarb、Shinji（Bras Basah Road）、Shinji（Tanglin Road）、夏宫、夏苑、Sushi Ichi、Sushi Kimura、Table65、Terra。

新进榜：28 Wilkie、Art、Basque Kitchen by Aitor、Cloudstreet、Cure、Esora、Lerouy、Oshino、香宫、Sommer、Thevar、Whitegrass。