总理IG加蚶肉脞面摊揭晓 有公众打探地点慕名而来

（早报讯）哪里的肉脞面可以加蚶？谜底揭晓，就在樟宜四美民众俱乐部的面摊，自从李显龙总理星期天在国庆群众大会演讲时提到肉脞面加蚶后，一些眼明的公众很快已慕名而来。

李总理昨晚（8月31日）在社交媒体Instagram上载一张在肉脞面加蚶的照片，并在贴文中说：“在湿冷的天气中，吃上一份暖心的食物。”这个贴文吸引了超过200多个留言，许多人都好奇问总理，在哪里能吃到加蚶的肉脞面。

《联合早报》辗转打听到，位于樟宜一带的四美民众俱乐部、由肥雄餐饮集团开设的潮州面摊就有售卖肉脞面加蚶。

记者今午走访该摊位，负责煮面的头手孙凯（32岁）受访时说，自从李总理提到肉脞面加蚶后，有一些食客也慕名而来，生意额增加了一些。

据了解，之前有总理公署的职员前来打包肉脞面时要求加蚶，孙凯坦言第一次收到这个要求时也觉得奇怪。

负责业务的肥雄董事陈金明受访时说：“总理的贴文确实给了我们很好的宣传，但也有一些压力，因为现在食物的水准一定要越来越好。”

李总理是在提到要协助低薪工友时提到肉脞面加蚶。他说，需要整个社会的共同努力，以及政府、雇主、工会以及消费者的支持才能完成。消费者可能要在小贩中心或是餐厅需要支付更多的餐费，协助摊贩支付更高的清理和废物回收费用。