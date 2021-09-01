9月前两周降雨将减少 但多数地区雨量仍高于平均

（早报讯）本地接下来两周的降雨量预计将比8月最后两周减少，也会有几天温暖的天气。每日气温预计介于24至33摄氏度，最高气温可达34摄氏度。

根据新加坡气象署的文告，9月首两周，新加坡和周边地区将继续受西南季候风影响，低空风从东南或西南方向吹来。季风雨带也将靠近赤道，预计为赤道东南亚地区带来更多降雨。

这两周多数时候，预计新加坡部分地区会在上午和下午早些时候之间出现短时雷阵雨。

其中一些天，新加坡和周边地区有风势交汇，可能迎来雨势强大的雷阵雨。雨量方面，全岛多数地区本月首两周的降雨量预计仍高于平均降雨量。

即使如此，下来两周也不会比前两周潮湿，因为今年8月是我国自1980年以来降雨量最多的8月，整个月的平均降雨量为426.2毫米。

上个月20日与24日全岛豪雨不断，导致多个地区发生突发性淹水。文告指出，20日当天上午后港、蔡厝港、巴西立和宏茂桥等多个地区降雨量超过100毫米。24日黎明前和上午，全岛有几处下了中到大规模的雷雨，随后在下午也持续出现小规模的降雨。

当天录得的最高单日总雨量是万礼的247.2毫米。这是今年8月的最高日总降雨量，并打破了1983年8月22日在樟宜创下的181.8毫米的8月最高降雨量纪录。

跟踪本地长期气候趋势的樟宜气象站上月录得雨量达293. 6毫米，这是自1980年以来继2008年8月的327. 3毫米之后第二高的8月降雨量。