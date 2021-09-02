达阔水技术总裁与董事会意见不合

（早报讯）达阔水技术（Darco Water Technologies）董事会昨天（9月1日）闭市后针对执行董事兼总裁傅国宏（译音，Poh Kok Hong）与董事会意见不合作出澄清。

达阔水技术周一透露，已通知傅国宏（51岁）公司将终止其服务的决定，他将在公司服务直到2022年2月28日。傅国宏则表示与公司董事会在几桩重大事件意见不合。

根据傅国宏，在2019年8月，它建议董事会延后收购Gaoyi项目，因为他认为公司需要时间筹集资金。不过，他根据所得到的资料和文件，认为Gaoyi项目看来并不可行。公司已要求更多Gaoyi方面的资料和文件，但还没获得。因此，他已建议董事会拒绝Gaoyi，以便卖方可以建议代替的水务资产。

至于Nambo项目，他个人认为应该更早行使选择权，但当时他与一些董事看法不同。

他也对委任新的执行董事持保留意见，新执行董事的委任获得大多数董事支持而通过，他投反对票。

至于公司收到有关武汉凯迪水务有限公司的告密报告，他个人认为，公司可以更早行动并采取更果断的措施。

董事会代表公司针对傅国宏的表述作出回应。首先，公司澄清关于Gaoyi项目之事，董事会是基于公司当时没有足够的资金，而决定寻求和谈判延后注入Gaoyi项目。至于该项目的可行性，董事会表示目前作出结论为时尚早，公司应该在考虑了所要求的资料和文件后才作出结论。

关于Nambo项目，董事会在考虑是否行使选择权时，花时间小心的考虑可能的其他方法和选项。董事会是在肯定公司已没有其他方法和选项后，才批准行使该选择权。

关于委任赵永昌（音译，Zhao Yongchang）为执行董事，董事会是考虑到他是公司管理团队的资深成员，主要驻守中国，熟悉中国业务和金融环境，是监督中国业务的最适合人选。委任赵永昌为执行董事，是肯定他肩负中国业务的责任的分量。

至于武汉凯迪告密报告，董事会表示，董事会在得知该报告中的事件后，便不遗余力的确保采取适当和快速的行动追查有关事项，并且没有迟疑的寻求法律意见，并考虑管理层提出的措施。董事会相信，公司就此事已谨慎和立刻的作出行动。鉴于事件的敏感性，以及每个行动或决定将产生的影响，任何措施都必须经过小心考虑和在适当时候实行，以确保不会对集团造成进一步的不必要的损失或影响。