周四开市前可关注股票

（早报讯）本地股市在稍微回调后以积极向上之势迎接9月，新加坡海峡时报指数昨天上升32.79点或1.07％，以3087.84点作收。

美国股市纳斯达克指数周三隔夜收于纪录高位，投资者在9月第一天再度买入科技股，民间就业数据给鸽派货币政策提供了理据。道琼斯工商指数下跌0.14%，标普500指数升0.03%，纳斯达克指数涨0.33%

下列为今早（9月2日）开市前可关注股票：

1. 跑车分销商Eurosports环球昨天宣布，该集团前执行董事兼首席执行长吴金山的儿子吴奕顺（音译，Goh Yi Shun）将接手副首席执行长和子公司Eurosports科技首席执行长的职务。

吴金山上月接受商业事务局（CAD）调查，他在这段期间自愿暂时卸下所有职务，由副首席执行长吴金合代理接任。

2. 暂停交易的杰纬特科技（Grand Venture Technology）计划从凯利板转到主板交易，以提高在资本市场的知名度及拓展业务。公司也考虑发行新股以提高股票流动性、公众持股量和股东人数。

3. 庆源企业（King Wan）股价昨天从2.5分暴涨56%至3.9分，交易量达到4559万股，引起新加坡交易所的质询。公司回应说，正同一家公司商讨组成合资公司提供装潢和翻新服务，但不保证这些讨论会达成交易。

4. 目前股票停牌的Axington公司委任咨询公司AJCapital Advisory的董事经理福乐（Luke Anthony Furler）为独立非执行董事。他也是审计委员会主席和薪酬委员会成员。

5. 创业公司（Venture Corp）委任淡马锡旗下创投公司祥峰控股（Vertex Holdings）总裁蔡其乐为独立非执行董事。