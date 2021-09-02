调查：七成本地读者每周阅读报业控股各类主要报刊

（早报讯）市场研究机构GfK的最新调查发现，73%年龄超过15岁的本地人口每周都会阅读至少一种由新加坡报业控股（SPH）发行的刊物，包括纸质报刊、杂志和数码产品等。每五人中就有超过三人每周都会阅读SPH新闻内容至少一次，其中，《联合早报》读者群占总人口的17%。

GfK和报业控股今早（9月2日）发表联合文告，公布去年12月至今年4月之间展开，针对本地读者的调查结果。除了让受访者完成问卷调查回顾自己的阅读历史，该调查也提取了数码用户在网上的行为数据，从而更全面了解消费者习惯。

调查显示，SPH最受欢迎的三大报刊是《海峡时报》/《海峡时报星期刊》、《联合早报》和《商业时报》，每周的读者人数分别是本地人口的44%、17%和11%，但每个报刊的读者背景各有不同。例如，《海峡时报》拥有更多千禧一代和X世代读者；《联合早报》则更受战后婴儿潮一代的青睐；《商业时报》的读者则有更多专业人员、经理、执行人员及商人（PMEB）和富人。

另外，英文报刊读者整体趋向数码媒体，每周在网上阅读《海峡时报》和《商业时报》的人数已超越纸质报刊，而《联合早报》的线上和线下读者则平分秋色。值得注意的是，越来越多数码读者是直接通过报刊的网站或手机应用，而非社交媒体转载来阅读报章。

在所有SPH报刊读者中，约35%目前是订户，但《联合晚报》、《新明日报》、《淡米尔之声》（Tamil Murasu）和《每日新闻》（Berita Harian）等其他母语报刊的读者则多数仍选择在报摊购买纸质报纸。其中，七成的读者直接到报摊买印刷版的《联合晚报》。

整体而言，多达74%公众同意SPH报刊所刊登的新闻可靠，71%也认为这些报刊作为一个获取包括新闻、商业和体育资讯等各类海内外信息的一站式平台非常方便。