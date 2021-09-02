“一联通”新功能 可为弱势群体求援

（早报讯）看到有人露宿、捡纸皮、卖纸巾或是年长者看起来需要帮助，现在都能通过“一联通”应用，通知社会服务机构尽早伸出援手。

社区事务署（Municipal Services Office）、社会及家庭发展部和护联中心（Agency for Integrated Care）联手在“一联通”（OneService）手机应用推出新试验功能——“守望相助”（Help Neighbour），让公众能警惕社会服务机构，帮助有需要的人。

“守望相助”是一个一站式平台，公众可通过这个新功能联系社会服务机构，为有需要的人提供援助。添加此功能后，有意联系社会服务机构的热心公众就不必烦恼，应该联络哪个机构或热线。

通过“守望相助”提交反馈后，护联中心、社会及家庭发展部及其合作伙伴能够通过地理标签（geo- tagging）的定位功能，更快为有需要的人伸出援手。

作为将有需要的人和相关机构联系的直接渠道，“守望相助”有助于保护弱势群体的尊严和隐私。公众提交的反馈将被传送到相关机构，收集的信息只会与相关机构和合作伙伴共享，不会公开。

各机构重点帮助对象有四种，即弱势老年人、露宿者、捡纸皮和卖纸巾的弱势群体。

添加“守望相助”功能的“一联通”应用今年6月30日试行，截至8月已收到58个反馈，其中六成公众认为需要帮助的，社会机构已接触这些人。