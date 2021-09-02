加密货币交易平台币安 被金管局列入投资者须警惕名单

（早报讯）世界最大加密货币交易平台币安（Binance.com）今天（9月2日）已被新加坡金融管理局（MAS）列入投资者须警惕名单（Investor Alert List）。

最近几个月，币安遭受世界多国的严格审查，包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国，关注该平台被利用来洗黑钱和进行其他金融犯罪。日本也发布警惕，声明币安没有注册在日本营业。

金管局网站的这个名单共列出了699家公司，包括在海外注册的公司。它们可能被人误会以为它们是受金管局管制。但其实该名单中的公司都不受管制，没有在新加坡从事受管制金融服务的执照或没有豁免执照。

金融管理局发言人昨日答复媒体询问时说：“金管局已审查了币安交易平台（Binance.com）的业务并认为该平台经营者币安公司可能违反我国付款服务法令（Payment Services Act），因为它为新加坡居民提供和争取他们使用其付款服务，但它并没有适当的执照。”

发言人指出，币安并没有申请付款服务法令下的执照，因此金管局已把币安交易平台列入投资者须警惕名单，以警惕新加坡消费者该公司并不受管制或在新加坡持有执照提供任何付款服务。

她说：“币安必须停止向新加坡居民提供受我国付款服务法令管制的付款服务，并且停止争取新加坡居民使用它的付款服务。”

至于币安在新加坡的公司——币安亚洲服务公司（Binance Asia Services，简称BAS），发言人指出，BAS经营Binance.sg平台，并且已经申请付款服务法令下的执照，目前在该法令的过渡性安排下，豁免持照在本地经营数码付款代币服务业务。

“金管局一直在与BAS接触，并预期BAS即刻开始有序的暂停它与币安之间数码付款代币资产的转移。BAS将尽快通知客户它所做的适当安排。”

“BAS的执照申请将继续受审理，这有待它证明它能符合付款服务法令的要求。”