警曹涉滥用职权调阅被捕女子资料被控

（早报讯）涉嫌滥用警方的移动数据终端机，找出被捕女子资料，25岁警曹被指事后联络对方开条件，只要女子跟自己交往，他就可以协助“处理”她面对的毒品相关案件。不料打错如意算盘，非但被女子一口拒绝，今早（9月2日）还被控上国家法院，面对三项罪名。

贪污调查局发出文告，指一名警曹于2019年11月2日在没被授权的情况下，擅自进入警方系统索取一名被捕女子的资料。

同年12月8日，警曹被指擅自与该女子联络，把警方行动时拍下的照片泄露给对方。警曹也在同月问女子是否愿意跟他交往，若对方答应，他可帮忙处理她涉及的毒品相关案件，但对方拒绝。

现年25岁的警曹张肖恩（Teo Sean）今早被控三项控状，抵触的法令包括滥用电脑法令、官方机密法令，以及防止贪污法令（Prevention of Corruption Act）。

根据控状，被告于2019年11月2日，通过移动数据终端机（Mobile Data Terminal）登录警方联系通讯系统CUBICON II，取得一名被捕女子的资料。

隔月8日，被告约女子在裕廊西第61街第650B座组屋附近的游乐场见面，并把警方11月2日行动中拍到的一张照片出示给对方看。

被告也在同月询问女子是否愿意做他女友，并称若她答应，他可以帮忙处理她涉及的毒品相关案件。

被告面控后表示要请律师，目前以1万5000元保释在外，案展9月30日再度过堂。

被告今早身穿黑色T恤、戴黑框眼镜出现在国家法院。他面控时木无表情，全程不发一语，过后表示要请律师，需要多一点时间，获得法官首肯。

贪污调查局强调，我国对贪污及其他犯罪行为采取零容忍态度，若公务员滥用职权，有损公务员声誉，也将面对严厉惩罚。

任何触犯官方机密法令者，若罪成将面对2000元罚款，以及坐牢长达两年。

另外，贪污罪名一旦成立，可被判罚款高达10万元，或最长五年监禁，或两者兼施。

至于抵触滥用电脑法令，罪名一旦成立，可被判罚款高达5000元，或坐牢长达两年，或两者兼施。（人名译音）