把脖套当“口罩”被拒上巴士爆冲突 火爆男认罪

把脖套当“口罩”，火爆男被拒于巴士外后，竟按下门外按钮打开车门硬上车，并用手机直播自己与巴士车长的冲突过程，尽管期间有乘客愿意提供口罩，但都被火爆男一口拒绝。

这名火爆男是44岁的席尔瓦（Nimal De Silva），他事后因抵触防止骚扰法令被控，昨天（9月1日）认罪后，法官展期至本月27日下判。

根据案情，受害者是新捷运的中国籍巴士车长（55岁）。被告在去年8月19日傍晚约6时，在尼诰大道附近的巴士站要登上乘受害者的车。由于他当时使用的是脖套（neck gaiter）而非口罩，受害人不确定是否符合公司规定，因此拒绝让被告上车，并立即联系新捷运指挥中心查询。

被告发现自己遭拒于车外，于是按下设在车门外的按钮，打开车门后自行上车。他跟着拿出手机打开面簿直播，并与受害者对质，问他为什么不让他上车。

根据庭上播放的画面，受害者一直尝试联系控制中心，以了解被告所戴的脖套是否可以被接受。

被告过后在直播中羞辱受害者，期间说出“（跟我）说英文，你现在不在中国”，并继续向他爆粗口。一名乘客过后上前了解情况，并说自己能提供被告口罩，但被告拒绝，称自己不能向“这些混蛋”低头。

过程中，受害者仍旧向控制中心汇报巴士上的情况，并尝试让控制中心直接与被告沟通，控制中心跟着表示会报警处理。因为被告的无理取闹，受害者只能先请其他乘客下车，转搭下一辆巴士。

主控官在庭上说，受害者当时只是在做他份内的工作，却遭被告以带有种族歧视和仇外的语言辱骂。同时，被告还开直播羞辱他。

该段视频过后被上载到被告面簿，截至上个月6日已被点阅近85万次。控方因此要求法官判处被告监禁和罚款，但具体刑罚交由法官决定。